Проект "Стіна" на Харківщині готовий на 80 відсотків, - Аваков. ВІДЕО

Він передбачає зміцнення кордону, будівництво фортифікаційних споруд і впровадження інтелектуальної системи контролю.

Про це під час інспекції російсько-українського кордону заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Розвиток кордону почали в декількох областях, але тільки на Харківщині проект майже реалізували. Чиновники обіцяють остаточно облаштувати 270 кілометрів харківської ділянки вже до кінця цього року.

Далі роботи триватимуть на Сумщині та Луганщині. "Тобто логіка: зробили Харків, з цього боку Суми пробиваємо до кінця, і пішов Луганськ. За Луганську не поспішаємо, тому що, може, доведеться все-таки робити справжню кордон", - пояснив Аваков.

Нагадаємо, "Європейський вал" або "Стіна" - проект облаштування українського державного кордону з Росією. Його ініціював Кабінет Міністрів України під керівництвом Арсенія Яценюка в 2014 році. Проект розрахований до 2020 року і передбачає облаштування інженерними спорудами і системами спостереження.