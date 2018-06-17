Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Проект "Стіна" на Харківщині готовий на 80 відсотків, - Аваков. ВІДЕО

Чиновники обіцяють остаточно облаштувати 270 кілометрів харківської ділянки вже до кінця цього року
Проект Європейського вала, тоді ще під назвою "Стіна", почали реалізовувати ще в 2014-му.
Проект "Стіна" на Харківщині готовий на 80 відсотків, - Аваков. ВІДЕО Фото: з вільних джерел

Він передбачає зміцнення кордону, будівництво фортифікаційних споруд і впровадження інтелектуальної системи контролю.

Про це під час інспекції російсько-українського кордону заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Розвиток кордону почали в декількох областях, але тільки на Харківщині проект майже реалізували. Чиновники обіцяють остаточно облаштувати 270 кілометрів харківської ділянки вже до кінця цього року.

Далі роботи триватимуть на Сумщині та Луганщині. "Тобто логіка: зробили Харків, з цього боку Суми пробиваємо до кінця, і пішов Луганськ. За Луганську не поспішаємо, тому що, може, доведеться все-таки робити справжню кордон", - пояснив Аваков.

Нагадаємо, "Європейський вал" або "Стіна" - проект облаштування українського державного кордону з Росією. Його ініціював Кабінет Міністрів України під керівництвом Арсенія Яценюка в 2014 році. Проект розрахований до 2020 року і передбачає облаштування інженерними спорудами і системами спостереження.

 

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 06 2018 14:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.