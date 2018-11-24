Проект "Стіна" продовжили до 2021 року

Проект інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону "Стіна" у зв'язку з недофінансуванням продовжили до 2021 року.

Про це в суботу, 24 листопада, заявив голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал, повідомляють у Департаменті комунікацій МВС України.

За його словами, через те, що у 2015-2017 роках "було недофінансування проекту", його продовжили до 2021 року, і в бюджеті на 2019 рік вже закладено 400 млн грн. Однак очільник прикордонного відомства сподівається на додаткове фінансування.

Інженерне облаштування кордону, каже Цигикал, на сьогодні – одне з головних завдань ДПСУ, а ефективність прикордонної служби за останні два роки, зокрема на харківській ділянці, за словами очільника Держприкордонслужби, збільшилася в рази.

Водночас міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час перевірки харківської ділянки кордону заявив, що сьогодні майже 47% робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону вже виконано.

"Ми сьогодні на одному з опорних пунктів, які обладнані вздовж кордону. Таких опорних пунктів – 40. Рівень та якість інженерних споруд досить високий. І функціонал вздовж кордону не тільки загорожа з проволокою, тут найголовніше – інтелектуальна компонента та реагування. Загальна ділянка спільного з Росією кордону складає 2,3 тис. км, обладнано майже 47%", – сказав Арсен Аваков.

Він зазначив, що в бюджеті закладений поетапний розвиток цього проекту.

"Ми завершуючи облаштування кордону в Харківській області переходимо на наступну ділянку. Окремо хочу сказати, якщо хоча б половина грошей, які було витрачено на дискредитацію цього проекту, була витрачена на сам проект, ми б вже були на середині Луганської області", – додав міністр.



Фото: mvs.gov.ua



Фото: mvs.gov.ua



Фото: mvs.gov.ua



Фото: mvs.gov.ua



Фото: mvs.gov.ua



Фото: mvs.gov.ua



Фото: mvs.gov.ua



Фото: mvs.gov.ua



Фото: mvs.gov.ua



Фото: mvs.gov.ua



Фото: mvs.gov.ua



Фото: mvs.gov.ua



Фото: mvs.gov.ua

План інженерно-технічного облаштування державного кордону, згідно з яким створювалась система охорони державного кордону, був затверджений у 2015 році. Орієнтовна загальна вартість інженерно-технічного облаштування 1 км кордону, за інформацією МВС, – близько 2 млн 500 тис. грн/км. Воно передбачає протитранспортні рови, сітчасту огорожу на металевих стовпах, загородження зі спіралі типу "Єгоза", контрольно-слідову смугу, рокадну дорогу. Додатково на окремих напрямках окремі об'єкти (споруди, комплекси) і фортифікаційне обладнання комплекси відеоконтролю та сигналізації – близько 10 млн грн; обладнання пересувних бойових модулів – близько 15 млн грн; опорний пункт на 60 та 120 осіб – орієнтовно від 11 до 12 млн грн.

Нагадаємо, в липні 2018 року Національне антикорупційне бюро завершило розслідування розкрадання понад 16 млн грн під час реалізації прикордонного фортифікаційного проекту "Стіна".

У серпні заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян заявив, що облаштування ділянки російсько-українського кордону в Харківській області завершиться до кінця року, а наступною ділянкою стане кордон у Сумській області.