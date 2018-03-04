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Проект "Стіна" в Харківській області майже завершено, - глава Держприкордонслужби

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Голова Держприкордонслужби України Петро Цигикал заявив, що проект "Стіна" в Харківській області майже завершено.
Проект "Стіна" в Харківській області майже завершено, - глава Держприкордонслужби Петро Цигикал. Фото: mvs.gov.ua

"На сьогодні ступінь реалізації цього проекту відповідає отриманому фінансуванню. Ми побудували інженерні споруди і бойові модулі. У Харківській області система майже закінчена", - підкреслив Голова Держприкордонслужби України Петро Цигикал в інтерв'ю 112.ua.

"На жаль, політизація цього проекту суттєво впливає на темпи реалізації. Але ми розуміємо, що це питання національної безпеки, тому закінчити його треба за будь-яких умовах", - сказав глава ДПСУ.

Він підкреслив, що основне завдання - це інтелектуальна охорона кордону:

"Це відстеження обстановки, створення системи отримання інформації, рух людей, транспортних засобів, недопущення переміщення розвідувально-диверсійних груп, товарів, вантажів, нелегальних мігрантів. Тобто грамотне об'єднання технічних можливостей і людського потенціалу", - підкреслив Цигикал.

Нагадаємо, що "Європейський вал" або "Стіна" - проект облаштування українського державного кордону з Росією. Він ініційований Кабінетом міністрів України під керівництвом Арсенія Яценюка в 2014 році. Проект розрахований до 2020 року і передбачає облаштування інженерними спорудами і системами спостереження.

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