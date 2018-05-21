Професор з Рівного, якого звинуватили в сексуальних домаганнях, звільнився з роботи
"Розслідування було легше завалити, ніж довести до кінця. Про те, що люди говорили мені правду свідчить те, що всі вони не пов’язані між собою, я шукала їх різними способами, але всі розповідали одне й теж. Також ми провели експеримент: попросили одну з випускниць кафедри піти до завідувача і попросити, домовитися за місце в гуртожитку. При зустрічі він натякав їй на інтимний зв’язок, говорив, що буде платити за гуртожиток, якщо буде крепко цілувати, казав, яка в неї гарна спідниця, подарував, як і усім блокнот, і т.п.. Також обіцяв, що влаштує на державну форму навчання", - розповіла журналістка, інформує "Громадське радіо".
Нагадаємо, що студентки Рівненського державного гуманітарного університету звинуватили завідувача кафедри хореографії 70-річного професора Володимира Годовського в сексуальних домаганнях.
Сам Годовський звинувачення спростовував. Ректор університету Руслан Постоловський зазначив, що на завкафедри хореографії йому ніколи не скаржилися, але припустив, що тепер йому можуть знайти заміну.
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