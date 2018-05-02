Профільний комітет Ради підтримав призначення Смолія головою НБУ
За словами заступника голови комітету Михайла Довбенка (фракція "Блок Петра Порошенка"), комітет збирався в закритому режимі. Депутати мали можливість заслухати Смолія та поставити йому запитання, повідомляє LB.ua.
Довбенко вважає, що голосування стосовно Смолія відбудеться наступного пленарного тижня, тобто 27 лютого або 1 березня.
Він також розповів, що спілкувався з Гонтарєвою, і вона підтвердила готовність виступити в парламенті зі звітом. Він прогнозує, що це також відбудеться наступного пленарного тижня.
Яків Смолій працює заступником голови НБУ з квітня 2014 року. Навесні 2017 року він де-факто очолив НБУ в зв'язку з відходом Гонтарєвої у відставку.
У січні 2018 року Президент Петро Порошенко вніс його кандидатуру на посаду голови НБУ.
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