Профільний комітет Ради підтримав призначення Смолія головою НБУ

Голосування в залі може відбутися 27 лютого або 1 березня

Комітет Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності в понеділок ухвалив рішення рекомендувати парламенту звільнити Валерію Гонтарєву з посади голови Національного банку і призначити замість неї Якова Смолія.

За словами заступника голови комітету Михайла Довбенка (фракція "Блок Петра Порошенка"), комітет збирався в закритому режимі. Депутати мали можливість заслухати Смолія та поставити йому запитання, повідомляє LB.ua.

Довбенко вважає, що голосування стосовно Смолія відбудеться наступного пленарного тижня, тобто 27 лютого або 1 березня.

Він також розповів, що спілкувався з Гонтарєвою, і вона підтвердила готовність виступити в парламенті зі звітом. Він прогнозує, що це також відбудеться наступного пленарного тижня.

Яків Смолій працює заступником голови НБУ з квітня 2014 року. Навесні 2017 року він де-факто очолив НБУ в зв'язку з відходом Гонтарєвої у відставку.

У січні 2018 року Президент Петро Порошенко вніс його кандидатуру на посаду голови НБУ.