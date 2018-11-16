Профільний комітет розгляне подання на Березкіна 19 листопада Депутатові інкримінують розкрадання кредиту "Ощадбанку"

Регламентний комітет Верховної Ради 19 листопада буде розглядати подання Генеральної прокуратури про зняття недоторканності з народного депутата Станіслава Березкіна.

Станіслав Березкін. Фото: kirovograd.ua

Засідання, в якому мають узяти участь сам Березкін і генпрокурор Юрій Луценко, заплановано на 14:00 понеділка, повідомляє сайт парламенту. Депутата планують притягнути до кримінальної відповідальності, затримати та заарештувати за підозрою в організації злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (крадіжка), ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей) і ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу. Нагадаємо, що 24 жовтня НАБУ затримало 10 осіб, підозрюваних у заволодінні $ 20 млн державного "Ощадбанку", в тому числі сина Станіслава Березкіна Максима. 25 жовтня суд заарештував п'ятьох підозрюваних: заступник голови правління Ірину Земцову - із заставою 7 млн ​​гривень, співробітника Департаменту корпоративного бізнесу "Ощадбанку" - із заставою 1,5 млн гривень, керівника ПрАТ "Креатив" - із заставою 2 млн гривень, співробітника ПАТ "Креатив груп" - із заставою 2 млн грн і співробітника ПАТ" Креатив груп "- із заставою 550 тис грн. Максим Березкін і ще п'ятеро підозрюваних внесли встановлені судом застави і вийшли з СІЗО.

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