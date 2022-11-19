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Прогноз Міноборони: Крим до нового року та кінець війни навесні 2023

Українські збройні сили можуть повернутися в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться до весни, прогнозує заступник міністра оборони України.
Прогноз Міноборони: Крим до нового року та кінець війни навесні 2023

Українські збройні сили можуть повернутися в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться до весни, прогнозує заступник міністра оборони України.

 

Володимир Гаврилов, генерал-майор у відставці, заявив, що його країна ніколи не припинить воювати до перемоги, і навіть врахував потенціал російського ядерного удару.

 

В інтерв’ю Sky News міністр сказав, що вірить у низьку ймовірність атомної атаки з боку росії, але сказав: "Так, це була б драма. Для всіх це буде справедливий – бог знає який сценарій – але це [тактичний ядерний удар] не є загрозою, яка зупинить нас від продовження нашої війни".

 

Щодо перспективи мирних переговорів із кремлем, пан Гаврилов сказав, що вони відбудуться лише тоді, коли російські війська будуть готові залишити кожен дюйм України.

Це включає Кримський півострів, який президент путін захопив у 2014 році, і частини сходу України, які протягом останніх восьми років утримувалися підтримуваними росією сепаратистами.

 

"В українському суспільстві є рішення, що ми йдемо до кінця", — сказав він у Лондоні під час поїздки до Великобританії цього тижня", — сказав він.

"Немає значення, який сценарій на столі. Люди заплатили багато крові, багато зусиль за те, чого ми вже досягли, і всі знають, що будь-яке зволікання чи заморожений конфлікт є лише продовженням цієї війни проти існування України як нації".

 

Українські війська, підтримані західною зброєю, досягли надзвичайно значної перемоги на початку цього місяця, відвоювавши південне місто Херсон, змусивши російські війська відступити назад на східний берег річки Дніпро.


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19 11 2022 13:55
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