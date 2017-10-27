Проголошення незалежності Каталонії нічого не змінює для ЄС, - Туск

Тус сподівається, що "іспанський уряд буде використовувати силу аргументу, а не аргумент сили"

Президент Європейської ради Дональд Туск відреагував на те, що парламент Каталонії проголосував за резолюцію про проголошення незалежності від Іспанії.

На його думку, для Євросоюзу нічого не змінюється після того, як парламент Каталонії проголосував за резолюцію про проголошення незалежності від Іспанії.

"Для ЄС нічого не змінюється. Іспанія залишається нашим єдиним посередником. Я сподіваюся, що іспанський уряд буде використовувати силу аргументу, а не аргумент сили", - написав Туск у своєму Twitter.

For EU nothing changes. Spain remains our only interlocutor. I hope the Spanish government favours force of argument, not argument of force. — Donald Tusk (@eucopresident) 27 жовтня 2017 р.

Нагадаємо, що сьогодні Каталонський парламент проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування.

У свою чергу Сенат Іспанії проголосував за активацію статті 155 Конституції країни, яка передбачає введення прямого управління в Каталонії.