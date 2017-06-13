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Програма ядерного озброєння КНДР є реальною загрозою для всіх, - Пентагон

Меттіс зазначив, що Пхеньян досяг значних успіхів у розвитку озброєнь
Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що ракетні та ядерні програми КНДР становлять першочергову загрозу безпеці.
Програма ядерного озброєння КНДР є реальною загрозою для всіх, - Пентагон Джеймс Меттіс. Фото: elivelearningcenter.net

"Програма ядерного озброєння північнокорейського режиму є реальною загрозою для всіх, і провокаційні дії режиму, які відверто є незаконними в рамках міжнародного права, не припинилися, незважаючи на осуд і санкції Організації Об'єднаних Націй", - зазначив Меттіс у письмовій заяві до Комітету збройних сил, інформує Reuters.

Він додав, що Північна Корея є "найбільш нагальною і небезпечною загрозою миру і безпеці".

"Північна Корея продовжує погоню за ядерною зброєю, а засоби її доставки зросли в темпах і масштабах", - наголосив міністр.

Нагадаємо, Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка запроваджує розширені санкції щодо північнокорейських чиновників і організацій після чергового випробування ракет. Резолюція запроваджує заборону на поїздки і замороження активів для 14 північнокорейських чиновників та 4 компаній, та стосується також національного Банку Кореї.

Північна Корея заявила, що повністю відкидає останні санкції ООН, які назвала "ворожим актом" і має намір продовжити розвиток ядерної зброї.

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