Програма зимової Олімпіади-2022 поповниться шістьма дисциплінами
Як повідомляє прес-служба Міжнародного олімпійського комітету, програму Ігор доповнять
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змішана естафета в шорт-треку,
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змішані командні змагання у стрибках на лижах із трампліна,
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жіночі одиночні змагання з бобслею,
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змагання з фрістайлу в дисципліні "біг-ейр" (чоловіки та жінки),
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змішані командні змагання у сноуборд-кросі,
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змішані командні змагання з фрістайлу.
Зазначається, що в Іграх 2022 року візьме участь рекордна кількість жінок-атлеток: включення цих дисциплін в олімпійську програму дозволить збільшити частку жінок серед спортсменів з 41% до 45,44%. Загальна ж кількість спортсменів-учасників Олімпіади зменшиться на 41: загалом в Іграх у Пекіні візьмуть участь 2892 спортсмени.
Нагадаємо, 25 лютого 2018 року в південнокорейському Пхьончхані відбулася церемонія закриття XXIII зимових Олімпійських ігор.
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