Програма зимової Олімпіади-2022 поповниться шістьма дисциплінами Включення цих дисциплін в олімпійську програму дозволить збільшити частку жінок серед спортсменів – з 41% до 45,44%

Шість нових дисциплін поповнять програму зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні.

Фото: vidomosti-ua.com

Як повідомляє прес-служба Міжнародного олімпійського комітету, програму Ігор доповнять змішана естафета в шорт-треку,

змішані командні змагання у стрибках на лижах із трампліна,

жіночі одиночні змагання з бобслею,

змагання з фрістайлу в дисципліні "біг-ейр" (чоловіки та жінки),

змішані командні змагання у сноуборд-кросі,

змішані командні змагання з фрістайлу. Зазначається, що в Іграх 2022 року візьме участь рекордна кількість жінок-атлеток: включення цих дисциплін в олімпійську програму дозволить збільшити частку жінок серед спортсменів з 41% до 45,44%. Загальна ж кількість спортсменів-учасників Олімпіади зменшиться на 41: загалом в Іграх у Пекіні візьмуть участь 2892 спортсмени. Нагадаємо, 25 лютого 2018 року в південнокорейському Пхьончхані відбулася церемонія закриття XXIII зимових Олімпійських ігор.

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