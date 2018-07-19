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Програма зимової Олімпіади-2022 поповниться шістьма дисциплінами

Включення цих дисциплін в олімпійську програму дозволить збільшити частку жінок серед спортсменів – з 41% до 45,44%
Шість нових дисциплін поповнять програму зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні.
Програма зимової Олімпіади-2022 поповниться шістьма дисциплінами Фото: vidomosti-ua.com

Як повідомляє прес-служба Міжнародного олімпійського комітету, програму Ігор доповнять

  • змішана естафета в шорт-треку,

  • змішані командні змагання у стрибках на лижах із трампліна,

  • жіночі одиночні змагання з бобслею,

  • змагання з фрістайлу в дисципліні "біг-ейр" (чоловіки та жінки),

  • змішані командні змагання у сноуборд-кросі,

  • змішані командні змагання з фрістайлу.

Зазначається, що в Іграх 2022 року візьме участь рекордна кількість жінок-атлеток: включення цих дисциплін в олімпійську програму дозволить збільшити частку жінок серед спортсменів з 41% до 45,44%. Загальна ж кількість спортсменів-учасників Олімпіади зменшиться на 41: загалом в Іграх у Пекіні візьмуть участь 2892 спортсмени.

Нагадаємо, 25 лютого 2018 року в південнокорейському Пхьончхані відбулася церемонія закриття XXIII зимових Олімпійських ігор.

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19 07 2018 21:55
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