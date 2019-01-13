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Програміст створив аналог додатку для знайомств із серіалу "Чорне дзеркало"

Новостворений додаток називається "Джульєтта" і вже доступний в iTunes
Програміст Джуліан Александер створив додаток для знайомств, аналогічний тому, який був у серії "Повісь діджея" серіалу "Чорне дзеркало".
Програміст створив аналог додатку для знайомств із серіалу "Чорне дзеркало" Фото: flickr.com

У епізоді серіалу йдеться про додаток, який добирає партнерів для створення пари на певний термін, щоб аналізувати їхні реакції один на одного і знайти кожному ідеальну половинку, написав програміст на форумі Reddit.

Новостворений додаток називається "Джульєтта" і вже доступний в iTunes. За словами Александера, додаток знаходить потенційного партнера й аналізує бесіду з ним, виявляючи симпатію або антипатію. Так само, як і в серіалі, у пари є обмежений час, щоб пізнати один одного.

"Я кілька місяців налаштовував штучний інтелект, який знайде вам ідеальну пару. "Джульєтта" враховує спільні інтереси кожного співрозмовника, манеру спілкування, також фізичні характеристики", - розповів 24-річний програміст.

Додамо, що браузер Google Chrome збирається за замовчуванням блокувати неякісну рекламу або таку, що найбільше дратує користувачів.

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13 01 2019 18:28
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