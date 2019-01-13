Програміст створив аналог додатку для знайомств із серіалу "Чорне дзеркало"
У епізоді серіалу йдеться про додаток, який добирає партнерів для створення пари на певний термін, щоб аналізувати їхні реакції один на одного і знайти кожному ідеальну половинку, написав програміст на форумі Reddit.
Новостворений додаток називається "Джульєтта" і вже доступний в iTunes. За словами Александера, додаток знаходить потенційного партнера й аналізує бесіду з ним, виявляючи симпатію або антипатію. Так само, як і в серіалі, у пари є обмежений час, щоб пізнати один одного.
"Я кілька місяців налаштовував штучний інтелект, який знайде вам ідеальну пару. "Джульєтта" враховує спільні інтереси кожного співрозмовника, манеру спілкування, також фізичні характеристики", - розповів 24-річний програміст.
Додамо, що браузер Google Chrome збирається за замовчуванням блокувати неякісну рекламу або таку, що найбільше дратує користувачів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- ВІДЕО HBO показала тизер восьмого сезону "Гри престолів"
- ВІДЕО Бійці ЗСУ записали відеопривітання українцям
- Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові"Я дуже люблю Львів і пішов на війну, щоб вона не прийшла у моє місто"
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?