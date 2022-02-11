ПОЛІТИКА НОВИНИДержави-учасниці ОБСЄ у середу, 2 листопада, запустили нову Програму підтримки для України, що фінансується донорами і втілюється без росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Програму підтримки для України запустили держави-учасниці ОБСЄ
Фото: gettyimages.com
Про це повідомляється на сайті Організації з безпеки та співробітництва у Європі.
"Хоча російська федерація змогла домогтися закриття польових місій ОБСЄ в Україні, заперечивши проти поновлення мандату Спеціальної моніторингової місії та координатора проєктів ОБСЄ, наша рішучість підтримувати Україну залишається непохитною", – заявив чинний голова ОБСЄ, глава МЗС Польщі Збігнєв Рау.
Програма спрямована на мінімізацію деяких із невідкладних загроз цивільному населенню, викликаних війною проти України, а також підтримку довгострокової стійкості демократичних, суспільних інституцій та організацій громадянського суспільства. Нині вона складається з 23 проєктів, які спиратимуться на попередню співпрацю з давніми партнерами ОБСЄ та передбачатимуть роботу в країні у низці сфер – від підтримки зусиль з гуманітарного розмінування та реагування на надзвичайні ситуації до підтримки уряду України в його зусиллях щодо здійснення реформ.
"З Програмою підтримки для України донори ОБСЄ хочуть бути впевнені в тому, що ми продовжуємо допомагати Україні боротися з усім спектром безпекових загроз – від екологічних ризиків, спричинених війною, до забезпечення підтримки жінок, які зазнали гендерного насильства", – зазначила генеральна секретарка ОБСЄ Гельґа Марія Шмід.
Посла Генріка Вілладсена з Данії було призначено спеціальним представником головування – координатором проєктів в Україні з 1 листопада 2022 року. Вілладсен буде ключовою уповноваженою особою чинного голови ОБСЄ у Програмі підтримки для України та вестиме діалог з усіма відповідними зацікавленими особами в країні.
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