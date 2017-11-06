Прогрес України в реформах наближає перспективу її членства в ЄС, - Порошенко
Відповідну заяву Президент Петро Порошенко зробив на церемонії з нагоди запровадження безвізового режиму з ЄС разом з президентом Словаччини Андреєм Кіскою в Закарпатській області, інформує "Українська правда".
"Чим більший прогрес ми демонструємо на шляху реформ, тим більше аргументів у мене і в українського народу з'являється для того, щоб надати Україні і перспективу членства в ЄС, бо Україна є європейська держава, відповідно до 49 статті Римського статуту", - заявив Порошенко.
За словами Порошенко, для отримання безвізу Україна провела величезні реформи.
"Ми спільними зусиллями змінили країну, а наші партнери з Європи дотримались свого слова", - сказав Президент.
Президент висловив думку, що "сьогодні кожен українець може і має можливість випити фантастичну каву в Братиславі чи полетіти лоукостом в Варшаву чи відвідати Віденську оперу".
"А ми зі свого боку запустили нові потяги до наших сусідніх європейських країн. Разом з Прикордонною та Митною службою спільно облаштовуємо пункти пропуску і будемо робити єдиний контроль з нашими словацькими, польськими, угорськими та румунськими партнерами як символ дружби і довіри між нашими країнами", - додав глава держави.
Порошенко також подякував президенту Словаччини за підтримку територіальної цілісності, суверенітету, незалежності України і реформ.
Нагадаємо, що президент Словаччини Андрей Кіска закликав Україну не зупинятися на шляху реформ після запровадження безвізового режиму з країнами-членами Європейського Союзу.
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