Прогули в Раді – зрада бійців, які на передовій, - Парубій

Олег Ляшко сказав, що у залі буває переважно 200 депутатів, тому варто скоротити чисельність Верховної Ради

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликає керівництва фракцій провести роз’яснювальну роботу з народними депутатами щодо прогулів роботи.

"Якби хтось сказав нам 3 роки тому, що буде парламент уперше за історію незалежності України з понад 300 депутатами, які підтримують проукраїнський і проєвропейський напрям, і він не зможе працювати за відсутності дисципліни – ніхто б не повірив", – заявив спікер під час засідання, інформує "Українська Правда".

"Це просто підло, коли під час сесії вас немає на робочих місцях. Це зрада перед тими хлопцями, які на передовій. Це те саме, якби вони під час бойових дій взяли автомати й пішли – й сказали: у нас є більш важливі справи", – вважає Парубій.

"Я казав: якщо цей парламент хтось погубить, це не політична криза, це повна відсутність відповідальності і дисципліни. І потім будете бігати по округах – і шукати кошти на виборчу кампанія, і стояти в чергах у списках на те, як отримати місця", – додав він.

Спікер наголосив: "Якщо ми не зламаємо цю тенденцію, якщо ми не зламаємо цей підхід – і це не обов’язок голови (вмовляти депутатів – ред.), це обов’язок голів фракцій і комітетів… Ми, колеги, дискредитуємо цей парламент щодня самі".

"Я закликаю провести фракції (засідання), провести всередині дуже серйозні дискусії з приводу того, як нам працювати", – сказав він.

"Хочете дочасні вибори – робіть політичні заяви, будемо йти на дочасні вибори, будемо обирати тих депутатів, які здатні і можуть повноцінно працювати в залі. Хочете працювати – треба приходити на робочі місця й поводити себе так, як поводяться наші бійці на передовій", – додав голова ВР.

"Це реальна проблема парламенту", – наголосив Парубій.

Перед ним депутат Олег Ляшко сказав, що у залі буває переважно максимум 200 депутатів, тому треба внести зміни до Конституції й скоротити чисельність Верховної Ради до 200 осіб.

"Якщо 450 депутатів не можуть ходити до зали, не можуть працювати – у мене питання: а для чого ви, скотиняки, тут треба? І чому люди повинні вам платити зарплати? І чому ви повинні отримувати космічні пенсії? І чому ви повинні їздити в блатні поліклініки й за державний рахунок усе мати?", – риторично запитав лідер "радикалів".

"Той, кого сьогодні немає в парламенті, – це як дезертир із фронту. Ви залишили фронт захисту українців", – заявив Ляшко і висловив упевненість, що люди "винесуть" таких нардепів із ВР.

Він зазначив, що керівники фракцій мають відповідати за своїх депутатів: "Зрадив Артеменко наших виборців – ми вчора виключили його з фракції. Виключіть своїх депутатів, які не ходять на засідання ради. Звільніть їх, мандати заберіть. Приведіть тих, хто буде працювати".

Нагадаємо, попереднього засідання Верховна Рада закрилася у присутності 20 депутатів.