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Прохання України про отримання ПДЧ стало б серйозним політичним сигналом НАТО від України, - Лубківський

"Візит Єнса Столтенберга варто використати для такої дії”, - зазначає Лубківський
Враховуючи кривавий досвід, здобутий у зв'язку з агресією Російської Федерації, Україна і українці зможуть почуватися безпечно лише ставши членом Північноатлантичного Альянсу.
Прохання України про отримання ПДЧ стало б серйозним політичним сигналом НАТО від України, - Лубківський Маркіян Лубківський. Фото: прес-служба

На думку дипломата, цьому кроку сприяють як думка українського суспільства та політикуму, так і прийнятий нещодавно Верховною Радою України закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зовнішньополітичного курсу України)", що передбачає членство України в НАТО.

Окрім цього, сам Генсек НАТО уже неодноразово прихильно висловлювався щодо перспективи членства України в Альянсі. За його словами, "кожна нація має право обирати свій власний шлях та вирішувати, брати чи ні участь у безпекових організаціях, як НАТО".

"Так, Україна, безумовно, має реформувати своє життя, зокрема безпековий і оборонний сектор, продемонструвавши реальну боротьбу з корупцією. Але я вважаю, що подача заявки щодо одержання ПДЧ не є передчасною", - заявив Маркіян Лубківський.

Нагадаємо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг на спільному брифінгу з Президентом України Петром Порошенком заявив, що країни НАТО і Україна визначатимуть, коли настане час членства в Альянсі.

У свою чергу, Президент України Петро Порошенко заявив, що комісія Україна-НАТО погодила початок діалогу про подачу Україною заявки на отримання плану дій щодо членства в альянсі.

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10 07 2017 15:16
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