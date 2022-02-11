НОВИНИООН підтвердила, що "зернова ініціатива" буде продовжена 3 листопада.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прохід суден по "зерновому коридору" 3 листопада підтвердила ООН – Мінінфраструктури
Фото:ANDREI PUNGOVSCHI/BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES
Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
"У четвер, 3 листопада, очікується проходження восьми суден із аграрною продукцією через "зерновий коридор". Отримали підтвердження від ООН".
Міністр додав, що 2 листопада у Босфорі пройдуть перевірки суден.
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02 11 2022 10:01 МЕДІА
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