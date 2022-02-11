Прохід суден по "зерновому коридору" 3 листопада підтвердила ООН – Мінінфраструктури

ООН підтвердила, що "зернова ініціатива" буде продовжена 3 листопада.

Фото:ANDREI PUNGOVSCHI/BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES

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