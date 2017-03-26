Проєвропейська партія ГЄРБ перемагає на виборах у Болгарії, – екзит-поли

Явка на виборах становить трохи більше 48% виборців

Партія "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" лідирує на парламентських виборах. За неї проголосували 32,8% виборців.

Такі дані оприлюднили соціологічні компанії, що проводили опитування громадян на виході з виборчих дільниць (екзит-поли), повідомляє Укрінформ.

"За партію ГЄРБ проголосували 32,8% виборців, за Болгарську соціалістичну партію – 28,4%, а на третьому місці – коаліція "Об'єднані патріоти" (8,8%)", – повідомили представники соціологічної компанії "Геллап".

Згідно з оприлюдненими даними, в наступний парламент Болгарії проходять також Рух за права і свободи (7,8%), а на п'ятій позиції розташувалася партія "Воля" з результатом 4,6%. Партія "Реформаторський блок" поки не подолала чотиривідсоткового бар'єру.

Майже аналогічними виглядають результати інших екзит-полів.

За даними соціологів, явка на виборах становить трохи більше 48% виборців.

Нагадаємо, президент Болгарії Румен Радев підписав указ про розпуск з 27 січня Народних зборів (парламенту) і про проведення 26 березня позачергових парламентських виборів.

26 березня в Болгарії відбулися позачергові парламентські вибори. На 240 місць у болгарському парламенті претендували представники 20-ти партій, рухів і коаліцій, а також 9 незалежних кандидатів (всього кандидатів – трохи менше 5 тис.).

Голосування завершилося о 20:00 годині за місцевим часом. Перші офіційні попередні результати виборів стануть відомі в ніч з неділі на понеділок.

За тиждень до виборів Болгарська соціалістична партія лідирувала у виборчій кампанії: за соціалістів готові були проголосувати 30,3% виборців.