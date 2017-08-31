Проїзд по платній дорозі Київ - Біла Церква обійдеться водіям в 4,5 євро
За словами радника голови "Укравтодору" Олександр Кави вартість проїзду по першій платній дорозі в Україні, яка з'єднає Київ і Білу Церкву, складе приблизно 9 євроцентів за кілометр, інформує Liga.net.
Весь проїзд з Києва до Білої Церкви за запланованою до будівництва платної трасі обійдеться водіям приблизно в 4,5 євро.
При цьому максимальна швидкість на першому платному автобані становитиме 130-140 км/год.
Як відомо, вартість будівництва першої концесійної (платної) дороги Київ - Біла Церква складе близько $300 млн.
Нагадаємо, Державне агентство автомобільних доріг України погодило технічне завдання на розробку проектної документації для будівництва Північної об’їзної автомобільної дороги м. Львів.
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