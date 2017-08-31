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Проїзд по платній дорозі Київ - Біла Церква обійдеться водіям в 4,5 євро

Максимальна швидкість на першому платному автобані становитиме 130-140 км/год
Вартість проїзду по першій платній дорозі в Україні може скласти дев'ять євроцентів за кілометр.
Проїзд по платній дорозі Київ - Біла Церква обійдеться водіям в 4,5 євро Фото: unian.ua

За словами радника голови "Укравтодору" Олександр Кави вартість проїзду по першій платній дорозі в Україні, яка з'єднає Київ і Білу Церкву, складе приблизно 9 євроцентів за кілометр, інформує Liga.net.

Весь проїзд з Києва до Білої Церкви за запланованою до будівництва платної трасі обійдеться водіям приблизно в 4,5 євро.

При цьому максимальна швидкість на першому платному автобані становитиме 130-140 км/год.

Як відомо, вартість будівництва першої концесійної (платної) дороги Київ - Біла Церква складе близько $300 млн.

Нагадаємо, Державне агентство автомобільних доріг України погодило технічне завдання на розробку проектної документації для будівництва Північної об’їзної автомобільної дороги м. Львів.

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31 08 2017 13:17
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