Проїзд по платній дорозі Київ - Біла Церква обійдеться водіям в 4,5 євро

Вартість проїзду по першій платній дорозі в Україні може скласти дев'ять євроцентів за кілометр.

За словами радника голови "Укравтодору" Олександр Кави вартість проїзду по першій платній дорозі в Україні, яка з'єднає Київ і Білу Церкву, складе приблизно 9 євроцентів за кілометр, інформує Liga.net.

Весь проїзд з Києва до Білої Церкви за запланованою до будівництва платної трасі обійдеться водіям приблизно в 4,5 євро.

При цьому максимальна швидкість на першому платному автобані становитиме 130-140 км/год.

Як відомо, вартість будівництва першої концесійної (платної) дороги Київ - Біла Церква складе близько $300 млн.

Нагадаємо, Державне агентство автомобільних доріг України погодило технічне завдання на розробку проектної документації для будівництва Північної об’їзної автомобільної дороги м. Львів.