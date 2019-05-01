Проїзд у харківському метро подорожчає вдвічі
Собівартість перевезення одного пасажира в харківському метро становить 8 гривень, повідомили в КП "Харківський метрополітен" на запит видання "Коментарі. Харків".
У метрополітені повідомили, що у вартість поїздки не закладено прибуток, а тільки прямі витрати на перевезення. Від отриманих коштів 54% піде на ремонт і обслуговування рухомого складу, 21% - на зарплати, 14% - на енергоресурси і 9% на амортизацію основних фондів.
Чи діятиме якась пільгова система, не уточнюється. Також натепер не встановлено дати подорожчання проїзду.
Проїзд у тролейбусах і трамваях планують підвищити до 6-8 гривень, повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.
Підвищення вартості проїзду в метрополітені анонсував мер Харкова Геннадій Кернес 26 грудня 2018 року.
Нагадаємо, що вартість проїзду в метро Києва піднялася від 5 до 8 гривень улітку 2018 року. При цьому, під час поповнення абонементів на проїзд на 10-50 поїздок вартість кожної з них пропорційно зменшується.
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