Проїзд у київському метро може подорожчати на 50%
Про це розповів заступник керівника київського метро Дмитро Пеклун, повідомляє ТСН.
"Плануємо, тому що подорожчала електроенергія. Подорожчала в рази, а це основний ресурс, який ми використовуємо для перевезень", – зазначив Пеклун, відповідаючи на питання про плани підвищити вартість проїзду.
За його словами, це необхідно зробити через те, що постійно дорожчають комплектуючі, витратні матеріали, індексується і зростає зарплата.
"Підприємство не може собі дозволити працювати в збиток", – додав Пеклун.
"Є кілька методик розрахунку тарифу. Основна – інвестиційна складова. Ми закладаємо туди розвиток метрополітену – будівництво нових станцій, покупку рухомого складу. Якщо так, то тариф теоретично може бути, як в Європі. Але, думаю, підвищення може бути в межах 50%", – заявив він.
Нагадаємо, в Київському метро перестануть продавати жетони через каси.
У кінці березня Виконавча служба за рішенням суду арештувала рахунки комунального підприємства "Київський метрополітен".
Арешт рахунків комунального підприємства "Київський метрополітен" схожий на сплановану диверсію, заявив керівник апарату Київміськадміністрації Володимир Бондаренко.
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