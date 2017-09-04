Проїзд у київському метро може подорожчати на 50%

До кінця 2017 року оплату за проїзд у київському метро планують збільшити на 50%.

Про це розповів заступник керівника київського метро Дмитро Пеклун, повідомляє ТСН.

"Плануємо, тому що подорожчала електроенергія. Подорожчала в рази, а це основний ресурс, який ми використовуємо для перевезень", – зазначив Пеклун, відповідаючи на питання про плани підвищити вартість проїзду.

За його словами, це необхідно зробити через те, що постійно дорожчають комплектуючі, витратні матеріали, індексується і зростає зарплата.

"Підприємство не може собі дозволити працювати в збиток", – додав Пеклун.

"Є кілька методик розрахунку тарифу. Основна – інвестиційна складова. Ми закладаємо туди розвиток метрополітену – будівництво нових станцій, покупку рухомого складу. Якщо так, то тариф теоретично може бути, як в Європі. Але, думаю, підвищення може бути в межах 50%", – заявив він.

Нагадаємо, в Київському метро перестануть продавати жетони через каси.

У кінці березня Виконавча служба за рішенням суду арештувала рахунки комунального підприємства "Київський метрополітен".

Арешт рахунків комунального підприємства "Київський метрополітен" схожий на сплановану диверсію, заявив керівник апарату Київміськадміністрації Володимир Бондаренко.