Проїзд в автобусах у Львові подорожчає до 7 грн
Також, міська влада домовилась з приватними перевізниками щодо безкоштовного проїзду для пенсіонерів та людей з інвалідністю третьої групи. У бюджеті на 2019 рік на компенсацію проїзду для пільговиків заклали 240,3 млн грн.
За словами заступника міського голови з питань ЖКГ, обґрунтований тариф має становити 8,21. Якщо проїзд не подорожчає, за словами перевізників, вони не зможуть оновити рухомий склад, що передбачено умовами конкурсу перевізників.
Водночас, за словами міністра інфраструктури України, у великих містах “маршрутки” повинні зникнути як клас, а пасажирські перевезення повинні здійснювати великі автобуси:
“Я переконаний, що альтернативи великим автобусам у великих містах немає. Всі маршрутки повинні зникнути як клас – в Києві, Дніпрі, Харкові. Їх не може бути, вони не мають права на життя. Ця ситуація, мабуть, викликана безконтрольністю та іншими проблемами, але так відбуватися не може”.
Востаннє вартість проїзду в маршрутках зросла 18 грудня 2017 року – до 5 грн. Тоді перевізники наголошували, що економічно обґрунтований тариф – 6,5 грн.
Додамо, що міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляє, що у великих містах пасажирські перевезення мають здійснювати великі автобуси, а маршрутки мають зникнути як клас.
Раніше, мешканці Тернополя на знак протесту проти підвищення тарифівна проїзд у громадському транспорті блокували рух у центрі міста, перекривши три дороги. Згодом через масові протести в місті скасували подорожчання проїзду. У відповідь на рішення мерії скасувати подорожчання проїзду тернопільські маршрутники відмовилися працювати.
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