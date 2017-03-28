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Прокремлівський олігарх готовий розповісти Конгресу США про зв'язки з Манафортом

Олігарх хоче зробити це заради того, щоб відстояти свою репутацію
Наближений до президента Росії Володимира Путіна російський мільярдер Олег Дерипаска заявив про готовність розповісти в Конгресі США про свої зв'язки з екс-главою виборчого штабу Трампа Полом Манафортом.
Прокремлівський олігарх готовий розповісти Конгресу США про зв Олег Дерипаска. Фото: gazeta.ru

"Я готовий прийняти участь в будь-яких слуханнях в конгресі США з цього питання, щоб відстояти свою репутацію і ім'я", - заявив Дерипаска в інтерв'ю The Wall Street Journal, повідомляє "РИА Новости".

Олігарх назвав брехнею інформацію, розповсюджену агентством The Associated Press, про укладення з Манафортом контракту на 10 мільйонів доларів в рік для просування в Східній Європі інтересів російського президента Володимира Путіна.

"Я хочу рішуче спростувати це зловмисне твердження і брехню, я ніколи не брав зобов'язань і не укладав контрактів з метою просування інтересів уряду Путіна", - заявив він.

Як повідомляв Ipress.ua, колишній глава кампанії президента Дональда Трампа та екс-радник українського президента-втікача Віктора Януковича Пол Манафорт таємно працював на російського мільярдера, щоб просувати інтереси російського президента Володимира Путіна.

Нагадаємо, Партія регіонів оплачувала послуги політтехнолога Пола Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.

31 травня народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення "Партією регіонів" великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії у 2012 році.

У документах також було зазначено американського лобіста і політтехнолога Пола Манафорта, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал із "чорною бухгалтерією".

Згодом, НАБУ підтвердило перебування імені Манафорта серед списків "чорної бухгалтерії" ПР, згідно з якими він отримав $12,7 млн. Наразі за цією справою ведеться розслідування.

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