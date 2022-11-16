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Прокуратура арештувала обленерго і готелі російської групи VS Energy – ЗМІ

Печерський районний суд Києва наклав арешт на частки в українських підприємствах та цінні папери, кінцевими власниками яких є депутат держдуми рф Алєксандр Бабаков, член комітету держдуми рф з міжнародних справ Євгєній Гінер та так званий "злодій в законі" на призвісько Міша "Лужнецький" Міхаіл Воєводін.
Прокуратура арештувала обленерго і готелі російської групи VS Energy – ЗМІ Фото: zn.ua

Про це повідомляє ЕП із посиланням на документи. У судовору реєстрі вони наразі не оприлюднені.

Зокрема, арештовано частки в статутних капіталах п'яти компаній: 

АТ "Житомиробленерго" (95,54%), АТ "Херсонобленерго" (99,99%), ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), АТ "Чернівціобленерго" (96,78%) та АТ "Рівнеобленерго" (93,24%). Цими частками в різних пропорціях володіють ТОВ "ВС Груп Менеджмент" та нідерландські "ВС Енерджі Інтернешнл Н.В." і Washington Holdings B.V., які об'єднанні в групу VS Energy.

Арешт також накладено на цінні папери, які випустили:

  • пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд (ПЗНВІФ) "Міжрегіональний венчурний фонд" номінальною вартістю 500 млн грн;
  • ПЗНВІФ "Інфініті Преміум" – 250 млн грн;
  • ПЗНВІФ "Універсальний" – 1,2 млрд грн;
  • ПЗНВІФ "Прем'єрний" – 1,7 млрд грн;
  • ПЗНВІФ "Українські технології" – 1,25 млрд грн;
  • ПВНЗІФ "Реноме" – 400 млн грн
  • ПрАТ "Українська іноваційно-фінансова компанія" (акції на 2,05 млрд грн та облігацій на 150 млн грн);
  • ПАТ Готель "Прем'єр Палац" (акцій на 1,245 млрд грн та облігацій на 42,5 млн грн);
  • ТОВ "Нова фінансова компанія" – облігацій на 800 млн грн.

Таким чином загальна вартість арештованих цінних паперів становить 9,58 млрд грн.

Виходячи з тексту ухвал Офіс генерального прокурора здійснює досудове розслідування кримінального провадження за:

  • ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь в ній);
  • ч.ч. 3, 4 ст. 190 (шахрайство), ч.ч. 3, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України);
  • ч. 3 ст. 206 (протидія законній господарській діяльності);
  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
  • ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму);
  • ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);
  • ч. 2 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги);
  • ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів).

"В ході досудового розслідування встановлено, що на території України починаючи з 2001 року, і до теперішнього часу здійснює систематичну протиправну діяльність злочинна організація, що організована та представлена громадянами рф та до числа організаторів якої належать Алєксандр Бабаков, Євгєній Гінер та Міхаіл Воєводін", – йдеться в ухвалі.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський увів у дію два рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня, одним з яких санкції запроваджено і щодо Бабакова, Гінера та Воєводіна.

Зауважимо, що у червні Державному бюро розслідувань (ДБР) та Офісу генерального прокурора не вдалося забезпечити арешт акцій обленерго групи VS Energy, пов'язаної із заступником голови держдуми рф Алєксандром Бабаковим та його партнерами. У задоволенні відповідного клопотання відмовив Київський апеляційний суд.

Рішенням Ради національної безпеки і оборони включені до списку осіб, до яких застосовано персональні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Енергетичні активи VS Energy в Україні до початку повномасштабного російського вторгнення знаходилися у процесі продажу групі ДТЕК Ріната Ахметова. Зокрема, у квітні 2021 року "ДТЕК Мережі" Ріната Ахметова уклало договір про придбання 24,5% акцій Кіровоградобленерго у VS Energy, а в серпні Антимонопольний комітет (АМКУ) розпочав розгляд справи про отримання "ДТЕК Мережі" контролю над цим обленерго. За даними телеграм-каналу "Монополіст", йдеться про придбання 100% акцій компанії за $80 млн. 

Формально зараз до складу групи VS Energy входять Херсон-, Житомир-, Кіровоград-, Рівне- та Чернівціобленерго. Київ- та Одесаобленерго у 2019 році вже було продано групі "ДТЕК" Ахметова.

Раніше повідомлялось, що голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав заяву про відставку.

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16 11 2022 19:13
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