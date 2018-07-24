Прокуратура АРК перевіряє на держзраду всіх держслужбовців півострова

"Сам факт роботи в підконтрольних Росії держорганах Криму не є злочином"

Прокуратура Автономної Республіки Крим перевіряє причетність усіх держслужбовців півострова до вчинення державної зради.

Відповідну заяву зробила начальник управління Прокуратури АРК Світлана Блудова, коментуючи розшук колишнього кримського судді Валерія Чорнобука, повідомляє Радіо "Крим.Реалії".

Водночас, за її словами, кожного держслужбовця або взагалі кожного, хто перебуває на території анексованого Криму, не переслідуватимуть згідно з Кримінальним кодексом України за особливо тяжкий злочин.

"Ми перевіряємо причетність кожної особи саме до вчинення державної зради, яка має полягати в активних діях: допомога у веденні підривної діяльності. Суддя Чорнобук допомагав окупаційній владі встановлювати судову систему Російської Федерації", – пояснила Блудова.

"Звичайний держслужбовець, який працює в МНС і допомагає народу, не нестиме кримінальну відповідальність", – зазначає співробітниця прокуратури АРК.

11 липня прокуратура провела обшуки в приміщенні, де жив Валерій Чорнобука.

Нагадаємо, Україна планує санкції щодо причетних до розподілу радіочастот у Криму.

Також, з жовтня 2018 року українські ЗМІ, які ведуть мовлення на окуповані території Донецької й Луганської областей, а також на територію анексованого Криму, вестимуть програми на 75% українською мовою.