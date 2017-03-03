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Прокуратура через газету "Вєсті" кличе Клименка на допит

Офіційно Клименка для проведення слідчих дій ще не викликали
Головна військова прокуратура звернулася до газети "Вєсті" з проханням опублікувати виклик на допит екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка.
Прокуратура через газету "Вєсті" кличе Клименка на допит Олександр Клименко. Фото: vk.com

Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, оприлюднивши лист до редакції.

"Зважаючи на родинні зв'язки керівництва газети "Вєсті" з підозрюваним Клименком, Головна військова прокуратура вважає за необхідне направити копію виклику до вашої редакції", - сказано в листі.

Згідно з інформацією, виклик на допит також буде опублікований в "Урядовому кур'єрі".

Офіційно Клименка для проведення слідчих дій ще не викликали. Орган досудового слідства, відповідно до інформації у листі, має зробити це найближчим часом.

"Знайшли найкоротший шлях донести інформацію підозрюваному у грабунку держави на 3 мільярди гривень, власнику крокодилячого стільця та сліз, а також співмешканки ( за сумісництвом глави ради директорів медіа-холдингу "Вєсті") Клименку про виклик до Генпрокуратури. Очікуємо відповідь та друк повістки у власній ньюс-пейпі", - написав Матіос на Facebook.

Як відомо, Голосіївський райсуд Києва дозволив заочне розслідування стосовно екс-міністра доходів і зборів часів Януковича Олександра Клименка.

За даними ГПУ, Клименко у період квітня 2012 – вересня 2013 року, обіймаючи посаду голови ДПСУ (міністра доходів і зборів), "у складі створеної і очолюваної Януковичем В.Ф, злочинної організації, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану і злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,166 млрд грн, шляхом незаконної компенсації ПДВ на рахунки фіктивних підприємств, в особливо великому розмірі, які були розподілені між учасниками злочинної організації".

Нагадаємо, що Олександр Клименко втік з України ще з першою хвилею друзів Януковича. Та поки інші давали прес-конференції в Ростові, писали книжки та створювали в Росії комітети порятунку України, Клименко заходився відновлювати свій імідж на батьківщині.

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