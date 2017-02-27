Прокуратура допитала Артеменка у справі "мирного плану"

Прокуратура допитала народного депутата України Андрія Артеменка, який раніше запропонував план врегулювання конфлікту в Україні.

"Я давав пояснення в якості свідка і більше поки ніяких повісток і викликів не отримав", - цитує його коментар Українська служба ВВС.

Він також висловив упевненість, що справу закриють.

За даними ЗМІ, справу проти Артеменка було відкрито за підозрою в державній зраді.

У той же час парламентарій підтвердив свої поїздки в Росію. За його словами, ці виїзди він погоджував зі Службою безпеки України.

Нагадаємо, що народний депутат Андрій Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій.

Але пропозиція містить більше ніж план урегулювання на Донбасі. Артеменко стверджує, що у нього є докази корумпованості президента України Петра Порошенка, які мають допомогти скинути Порошенка. Артеменко заявив, що він отримав схвалення свого плану з боку помічників президента РФ Володимира Путіна. Нардеп також розповів, що компромат на президента Петра Порошенка, який він передав адміністрації Дональда Трампа, він отримав "у співпраці з Валентином Наливайченком".

У вівторок, 21 лютого, народного депутата Андрія Артеменка було офіційно виключили з фракції "Радикальної партії".