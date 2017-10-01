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Пашинський відправився на допит в прокуратуру

Пашинський запевняє, що "зацікавлений в об'єктивному та публічному розслідуванні цієї ситуації"
Народний депутат Сергій Пашинський сьогодні на 11 годину йде на допит в прокуратуру щодо інциденту, який відбувся перед Новим роком.
Пашинський відправився на допит в прокуратуру Сергій Пашинський. Фото: slovoidilo.ua

"Я, як ніхто інший, зацікавлений в об'єктивному та публічному розслідуванні цієї ситуації. Тільки об'єктивне розслідування, проведення слідчих експериментів та експертиз зможуть розвіяти брехню, яку вкидає нам в інформаційний простір з-за "поребрика" всяка нечисть і яку, на жаль, "корисні ідіоти" з великим ентузіазмом розповсюджують у нас", - написав Пашинський на своїй сторінці у Facebook.

Він відзначив, що кожного року в Україні скоюються сотні вбивств, тисячі випадків нанесення важких тілесних ушкоджень, 80% з них - у стані алкогольного сп'яніння.

"Але це ще не все. 2/3 цих злочинів скоюється не з метою пограбування чи помсти, вони є виключно хуліганством. Щороку тисячі людей потерпають від п'яних хуліганів. І якщо хоча б 5% таких "хімікусів" будуть знати, що на спробу насильства вони можуть отримати адекватну відповідь, і це їх зупинить, а я вірю, що так і буде, то я зробив усе правильно. Не як народний депутат, а як громадянин, чоловік і батько своїх дітей", - наголосив народний депутат.

Нагадаємо, що депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський повідомив про напад на нього в переддень Нового року, в результаті чого депутат прострілив ногу нападнику.

Згодом чоловік, в якого стріляв Сергій Пашинський, розповів свою версію події 31 грудня під Києвом: за його словами, нардеп застосував вогнепальну зброю не за правилами.

У свою чергу спікер поліції Київської області Микола Жукович в ефірі "112 каналу" розповів, що чоловік, якого поранив Пашинський, раніше мав проблеми з законом.

Зброю, застосовану нардепом у нього вилучили, включно з дозволом та боєприпасами.

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