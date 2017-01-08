Прокуратура ФРН розслідує порушення екс-депутатом "кримських санкцій" ЄС

Розслідування було розпочате за лютневим запитом міністерства економіки Німеччини

У Німеччині розпочато розслідування стосовно екс-депутата Йорга Таусса у зв’язку з організацією групової поїздки в Крим.

Про це повідомив глава МЗС України Павло Клімкін.

"Їздити в Крим не варто, а організовувати групові поїздки – злочинно. Німецький екс-депутат Таусс переконався на собі. Важливий прецедент для судочинства ФРН і всього ЄС. Є рішення ЄС та санкції. Вони працюють. А хто порушуватиме - відповідатиме перед законом", - написав глава МЗС у своєму Twitter.

За даними SWR, прокуратура німецького міста Карлсруе розпочала розслідування проти Йорга Таусса, колишнього депутата Бундестагу від Соціал-демократичної партії у зв’язку із порушенням ним "кримських санкцій" ЄС.

Розслідування було розпочате за лютневим запитом міністерства економіки Німеччини. Як повідомляє видання Handelsblatt, за деякими даними, розслідування ведеться стосовно кількох відповідальних.

Таусс є главою організації West-Ost-Gesellschaft (WOG) у Баден-Вюртембергу, яка раніше організувала групову поїздку до анексованого Росією півострова всупереч "кримським санкціям" ЄС.

Таусс обвинувачення відкидає і стверджує, що поїздка не мала жодної "прибуткової" цілі, а отже не підлягає покаранню. У ході слідства в його домі вже було проведено обшуки.

Відзначимо, що Дональд Трамп найближчим часом підпише схвалений Конгресом законопроект про посилення санкцій проти Росії.

Нагадаємо, більшість членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, а також Ірану та КНДР.

Володимир Путін, коментуючи американський законопроект про санкції щодо Росії, заявив, що "неможливо нескінченно терпіти хамство".