Прокуратура Генуї: під завалами мосту можуть лишатися 10-20 людей

Під завалами мосту Моранді, який обвалився 14 серпня у Генуї, можуть лишатися від 10 до 20 людей.

Про це заявив прокурор Генуї Франческо Коцці, повідомляє La Stampa. "Ще 10-20 осіб можуть залишатися зниклими безвісти", - заявив прокурор.

За даними влади Лігурії, в результаті обвалу мосту загинуло 39 людей, поранені – 16, дев’ять з них у важкому стані.

Варто зауважити, що раніше поліція Італії офіційно підтвердила дані про 38 загиблих.

"Кількість загиблих є істотно вищою за надані дані. Точні цифри будуть надані, коли ми будемо у них впевнені", - сказав голова регіону Лігурія Джованні Тоті.

Нагадаємо, частина мосту Моранді довжиною близько 100 метрів обвалилася вчора близько полудня. За попередніми даними, впала секція, яка проходила над залізничними рейками та річкою Польчевера.

Траса А10, на якій знаходиться міст, перекрита. Міст Моранді збудований у 1960-х роках на захід від центру Генуї. Його довжина становить 1182 метра, висота – 90 метрів.