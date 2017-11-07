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Прокуратура готує підозру Кернесу, - Луценко

Генпрокурор підкреслив, що у справі стосовно виділення земель у Харкові нардепа Михайла Добкіна можна притягнути до відповідальності тільки з дозволу Ради, а Генадія Кернеса - коли документи будуть готові
Генпрокуратура готує підозру проти мера Харкова Геннадія Кернеса стосовно незаконного виділення земель.
Прокуратура готує підозру Кернесу, - Луценко Геннадій Кернес. Фото: 112.ua

"Шосте подання, яке я вніс на пана Добкіна, дуже схоже на це, яке ми зараз обговорюємо (проти Олеся Довгого, - ред.). Пан Добкін був головою Харківської міськради і разом із своїм секретарем Кернесом зробили точно таку ж аферу і буде притягуватися у такому ж порядку. Правда, пан Добкін у нас недоторканний, а пан Кернес доторканний. Тому підозра пану Кернесу буде оголошена тоді, коли слідчі і прокурор її узгодять, а щодо пана Добкіна, тільки тоді, коли ви дасте мені таку можливість", - сказав голова ГПУ Юрій Луценко в ході засідання вечірнього засідання Верховної Ради, повідомляє "112 Україна".

Нагадаємо, Луценко 29 червня вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Добкіна, - повідомляє Регламентний комітет.

Добкіна підозрюють у зловживанні службовим становищем на посаді голови Харківської міськради, що спричинило тяжкі наслідки, а також у сприянні заволодінню земельним ділянками на території Харкова шляхом обману.

Раніше Генпрокурор Юрій Луценко назвав Кернеса і Добкіна підозрюваними у створенні злочинної організації.
 
 

 

 

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