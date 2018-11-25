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Прокуратура і СБУ розслідують "акт ведення агресивної війни" Росією, – Луценко

Прокуратура і СБУ підняті по тривозі
Військова прокуратура Південного регіону, частина прокуратури ООС спільно з СБУ проводять невідкладні слідчі дії через події в Азовському морі.
Прокуратура і СБУ розслідують "акт ведення агресивної війни" Росією, – Луценко Фото:112.ua

Про це ввечері 25 листопада повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Військова прокуратура Південного регіону та частина прокуратури зони ООС підняті по тривозі.
Спільно з СБУ здійснено реєстрацію та проводяться невідкладні слідчі дії щодо акту ведення агресивної війни Російською Федерацією, ст 437 ККУ (планування, підготовка або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій, – ред.)", – заявив генпрокурор.

Нагадаємо, за інформацією ВМС ЗСУ, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. На борту одного з кораблів є поранений.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Україна попросила США про підтримку у зв'язку з нападом росіян на кораблі Збройних сил України.

Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. В Адміністрації Президента останні дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

Україна терміново скликає позачергове засідання Радбезу ООН.

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25 11 2018 22:22
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