Прокуратура і СБУ розслідують "акт ведення агресивної війни" Росією, – Луценко
Про це ввечері 25 листопада повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.
"Військова прокуратура Південного регіону та частина прокуратури зони ООС підняті по тривозі.
Спільно з СБУ здійснено реєстрацію та проводяться невідкладні слідчі дії щодо акту ведення агресивної війни Російською Федерацією, ст 437 ККУ (планування, підготовка або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій, – ред.)", – заявив генпрокурор.
Нагадаємо, за інформацією ВМС ЗСУ, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. На борту одного з кораблів є поранений.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".
Україна попросила США про підтримку у зв'язку з нападом росіян на кораблі Збройних сил України.
Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. В Адміністрації Президента останні дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.
Україна терміново скликає позачергове засідання Радбезу ООН.
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