Прокуратура Криму подала позов до російської авіакомпанії про стягнення понад 10 млн грн

За інформацією ЗМІ, йдеться про Nordwind Airlines

Прокуратура Криму заявила позов до російської авіакомпанії через несплату послуг по навігації над Чорним морем.

Заявлено позов до компанії-боржника, яка здійснює щоденні польоти на окуповану територію, про стягнення 354,4 тисяч євро, повідомляє прес-служба прокуратури

Наголошується, що компанія порушила вимоги Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року, Багатосторонню угоду про сплату маршрутних зборів 1981 року та Повітряний кодекс України.

У прокуратурі наразі не повідомляють, про яку саме компанію йдеться.

Водночас, за даними Громадського, йдеться про Nordwind Airlines, яка здійснює щоденні перевезення. Вона є однією з дочірніх авіакомпаній туристичної фірми "Пегас-Туристік" і базується в московському аеропорту Шереметьєво в Москві.

Нагадаємо, що Україна має намір подати судовий позов до російської авіакомпанії, яка працює в окупованому Криму.