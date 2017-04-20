Прокуратура Криму подала позов до російської авіакомпанії про стягнення понад 10 млн грн
Заявлено позов до компанії-боржника, яка здійснює щоденні польоти на окуповану територію, про стягнення 354,4 тисяч євро, повідомляє прес-служба прокуратури
Наголошується, що компанія порушила вимоги Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року, Багатосторонню угоду про сплату маршрутних зборів 1981 року та Повітряний кодекс України.
У прокуратурі наразі не повідомляють, про яку саме компанію йдеться.
Водночас, за даними Громадського, йдеться про Nordwind Airlines, яка здійснює щоденні перевезення. Вона є однією з дочірніх авіакомпаній туристичної фірми "Пегас-Туристік" і базується в московському аеропорту Шереметьєво в Москві.
Нагадаємо, що Україна має намір подати судовий позов до російської авіакомпанії, яка працює в окупованому Криму.
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