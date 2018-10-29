Прокуратура Криму обіцяє не переслідувати кримчан за службу в армії Росії
"Той факт, що громадянин України перебуває на службі в збройних силах Росії, безумовно, не є підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності за кримінальним законодавством України. Я хочу зробити акцент на тому, що не існує ситуації, що також поширюється в інформаційному просторі, про масове можливе притягнення громадян України до кримінальної відповідальності за службу в російській армії.
Це, безумовно, не так. І в разі, коли з'являються факти, що можуть свідчити про наявність чи відсутність складу злочину, в кожному окремому випадку це питання відпрацьовується абсолютно за конкретними фактами", – розповіла прокурор Єлизавета Дзигора, повідомляють "Крим.Реалії".
Дзигора наголосила, що кримінальна відповідальність для таких осіб може наставати тільки в тих випадках, коли громадянин вчинив злочин згідно з українським законодавством.
Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ направило Росії ноту протесту через призов українців в окупованому Криму на військову службу в армії Російської Федерації.
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