Прокуратура Криму обіцяє не переслідувати кримчан за службу в армії Росії

Кримінальна відповідальність для таких осіб може наставати тільки в тих випадках, коли громадянин вчинив злочин згідно з українським законодавством

У прокуратурі Автономної Республіки Крим запевняють, що масового притягнення до кримінальної відповідальності жителів анексованого Криму, яких призвали в російську армію, не буде.

"Той факт, що громадянин України перебуває на службі в збройних силах Росії, безумовно, не є підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності за кримінальним законодавством України. Я хочу зробити акцент на тому, що не існує ситуації, що також поширюється в інформаційному просторі, про масове можливе притягнення громадян України до кримінальної відповідальності за службу в російській армії.

Це, безумовно, не так. І в разі, коли з'являються факти, що можуть свідчити про наявність чи відсутність складу злочину, в кожному окремому випадку це питання відпрацьовується абсолютно за конкретними фактами", – розповіла прокурор Єлизавета Дзигора, повідомляють "Крим.Реалії".

Дзигора наголосила, що кримінальна відповідальність для таких осіб може наставати тільки в тих випадках, коли громадянин вчинив злочин згідно з українським законодавством.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ направило Росії ноту протесту через призов українців в окупованому Криму на військову службу в армії Російської Федерації.