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Прокуратура Криму передала до суду понад сотню справ про державну зраду

Обвинувальний вирок винесли в одному провадженні
Українська прокуратура Автономної Республіки Крим направила до суду 101 обвинувальний акт щодо кримських чиновників, обвинувачених у державній зраді.
Прокуратура Криму передала до суду понад сотню справ про державну зраду Фото: yvu.com.ua

Інформація про це опублікована на сайті відомства.

"Це 101 скерований до суду обвинувальний акт щодо посадовців АР Крим, які обвинувачуються у державній зраді. В одному з таких проваджень суд виніс обвинувальний вирок з призначенням реальної міри покарання у вигляді позбавлення волі", – повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, 19 листопада Дніпровський районний суд Києва засудив екс-депутата Верховної Ради АРК Василя Ганиша до 12 років позбавлення волі. Засуджений також зобов'язаний виплатити 5 789 грн судових витрат.

Ганиша визнали винним у державній зраді. Суд вважає, що колишній депутат сприяв підривній діяльності Росії на території України, коли брав участь в голосуванні за російську "Конституцію Криму". Суд також розцінив як протизаконну його участь у виборах у міську раду Феодосії в анексованому Криму, які Росія провела у вересні 2014 року.

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24 11 2018 23:57
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