Прокуратура Криму передала до суду понад сотню справ про державну зраду

Інформація про це опублікована на сайті відомства.

"Це 101 скерований до суду обвинувальний акт щодо посадовців АР Крим, які обвинувачуються у державній зраді. В одному з таких проваджень суд виніс обвинувальний вирок з призначенням реальної міри покарання у вигляді позбавлення волі", – повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, 19 листопада Дніпровський районний суд Києва засудив екс-депутата Верховної Ради АРК Василя Ганиша до 12 років позбавлення волі. Засуджений також зобов'язаний виплатити 5 789 грн судових витрат.