Прокуратура Києва: Суркіс висунутий та обраний до Виконкому УЄФА правомірно

У прокуратурі Києва заявили, що Григорій Суркіс був висунутий та обраний до Виконкому УЄФА у 2015 році правомірно.

У свіжому номері щотижневого видання "Футбол" опубліковано 2 документа щодо обвинувачень голови Маріупольської міської федерації футболу Василя Журавльова на адресу Григорія Суркіса, повідомляє інтернет-видання "Спорт-Експрес в Україні".

"Перший документ - запит, другий - відповідь, - пише головний редактор видання Артем Франков. - Відповідь столичної прокуратури на офіційний запит редакції журналу "Футбол" з приводу скандального обвинувачення почесного президента Футбольної федерації України (ФФУ), віце-президента Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Григорія Суркіса, що він, мовляв, фальсифікував результати голосування регіонів за своє повторне висунення в члени виконкому УЄФА".

"Власне, Європейський союз футбольних асоціацій вже звик, що після феєричного Євро-2012 в Україні з'явилися зовсім інші майстри "пофеєрить". Підозрюю, що у Ньоні досі дивуються, перечитуючи бредні маріупольського футбольного ватажка Василя Журавльова. Але, впевнений, ще більший подив викликає у європейських функціонерів поведінка керівництва національної федерації, яка не лише не припинила цей "цирк на дроті", але і всіляко потурала найманому клоуну своєю бездіяльністю – у чому бачу і свою провину як члена виконкому. Бачте, у ФФУ не виявилося потрібних документів... Чому не виявилося – це окрема тема для розмови", - написав Франков.

"Дуже сподіваюся, що після публікації офіційної відповіді з прокуратури цей надутий "компромат" остаточно випустить дух, а досі бездіяльний комітет ФФУ з етики та чесної гри під керівництвом Франческо Баранкі згадає, що у нього в назві присутнє слово "етика". А то й зниклі документи пошукає – адже там багато чого випарувалося, в тому числі й з договірними матчами... Взагалі-то, наїзди а-ля Журавльов, тобто такого масштабу, дурниці, громогласности і пакостности повинні каратися досить суворо – так само як і оцінюватися загадкова позиція офіційних осіб ФФУ на чолі з генеральним секретарем Юрієм Записоцким", - резюмував головний редактор.

Нагадаємо, що президент Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов просив президента УЄФА Олександра Чеферіна перевірити легітимність обрання Григорія Суркіса віце-президентом і членом Виконкому УЄФА в 2015 році.

Як відомо, Григорій Суркіс був переобраний віце-президентом УЄФА в квітні 2017 року строком на два роки. На цьому ж конгресі УЄФА було прийнято рішення, що в Виконком організації можуть бути обрані лише активні члени національних асоціацій (президент, віце-президент, генеральний секретар). Григорій Суркіс поки має лише посаду почесного президента ФФУ, а значить, не зможе бути переобраний до Виконкому УЄФА на наступних виборах.

Також варто додати, що кожен з віце-президентів УЄФА і членів Виконкому повинні бути делеговані і представляти національну футбольну асоціацію.

Відзначимо, що наразі Григорій Суркіс не коментував відповідну інформацію.

Можна припустити, що ініціатива Федерації футболу Маріуполя спричинена конфліктом ФК "Маріуполь" з київським "Динамо" та самими братами Суркісами. Зокрема, влітку цього року виникло так зване "маріупольське питання". Суть його полягає в тому, що "Динамо" відмовилося приїжджати в Маріуполь на матч проти одноіменної команди.

За це киянам зарахували технічну поразку, хоча СБУ справді не рекомендувала проводити футбольний матч у прифронтовому Маріуполі.