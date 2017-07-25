Прокуратура не дала стягнути 320 млн гривень на користь фірми, пов'язаної з сином Януковича, - Луценко
Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко в Фейсбуці.
"Кілька місяців тому отримав звернення голови "Нафтогазу" про критичну ситуацію з 1,3 млрд боргу держкомпанії за нібито поставлені в 2012 році товари псевдоімпортером з орбіти Саші-Стоматолога. Завдяки принциповій позиції прокуратури Київської області вдалося запобігти стягнення першої суми 320 млн гривень", - написав Луценко.
Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган додала, що в 2012 році переможцем тендеру на закупівлю за державні кошти товарів для обслуговування газотранспортної системи України стало підприємство, у якого були відсутні потужності для цієї діяльності.
"Для отримання контрактів підприємство надало підтвердження про можливість прямого постачання товарів від виробника за економічно вигідними цінами, який здійснює свою діяльність в Дубаї ОАЕ", - зазначила Сарган.
Прокуратура встановила, що ніяких закупівель у іноземного виробника не здійснювалося, а нібито поставлений товар кордон України не перетинав.
Також слідство встановило, що вказане підприємство, яке незаконним способом намагається стягнути з держави майже 320 млн гривень за нібито поставлений товар, зареєстроване на підставних осіб, діяльність яких пов'язують з оточенням колишнього керівництва держави, зокрема сином екс-президента Олександром Януковичем.
"З огляду на виявлені порушення, прокуратура Київської області здійснила вступ у розгляд цієї справи і запобігла стягненню з бюджету майже 320 млн гривень", - додала Сарган.
Нагадаємо, що Генеральна прокуратура України заблокувала банківські рахунки сина екс-президента Віктора Януковича.
Окрім того, влада Швейцарії підтвердила, що в країні немає заморожених особистих банківських рахунків або інших особистих активів на ім'я Олександра Януковича.
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