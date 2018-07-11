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Прокуратура не планує продовжувати обмеження для Омеляна

Таке рішення обумовлене тим, що міністр належно виконує свої обов’язки
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) не планує подавати до суду клопотання про продовження запобіжного заходу для міністра інфраструктури Володимира Омеляна.
Прокуратура не планує продовжувати обмеження для Омеляна Фото: unian.ua

"На цей час не вбачаємо за доцільне (подавати клопотання – УП)", – пояснив заступник голови САП Володимир Кривенко, пише "Українська правда".

За словами Кривенка, таке рішення обумовлене тим, що міністр належно виконує свої обов’язки.

Водночас, прокурор підкреслив, що наразі запобіжний захід Омеляна ще діє. Рішення про можливе повернення йому паспортів буде розглядатись після завершення 2-місячного строку дії зобов’язань.

Нагадаємо, 13 вересня міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну вручили підозру. За інформацією слідства, він за час перебування на державній службі (з січня 2000 року до 26 квітня 2018 року) отримав 2,17 млн грн офіційного доходу, тоді як його витрати лише за 7 років склали щонайменше 3,45 млн. Також, за даними слідства, міністр вніс неправдиву інформацію до декларації щодо вартості його авто Volvo S80 2007 року випуску, придбаного у 2016 році.

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07 11 2018 14:16
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