Прокуратура не знайшла доказів причетності диверсійної групи до пожежі в Калинівці, – Матіос

Однак версія підриву боєприпасів за допомогою детонатора поки не виключається

Військова прокуратура не знайшла доказів причетності диверсійної групи до пожежі на складах з боєприпасами у Калинівці Вінницької області.

Про це в ефірі "112 Україна" заявив Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"На даний момент, а вже пройшло стільки днів, даних про БПЛА, диверсійну групу або інший сторонній чинник нами не здобуто", – сказав Матіос.

При цьому, за його словами, версія підриву боєприпасів у Калинівці за допомогою детонатора поки не виключається.

Матіос додав, що над розслідуванням кримінального провадження працює 50 слідчих і 50 військових прокурорів, які намагаються встановити причину пожежі.

Вцілому, за його словами, розглядається 4 версії, 2 з яких – диверсія і службова недбалість.

Разом з тим Матіос зазначив, що одна ракета для "Граду" чи "Смерчу" коштувала $10-12 тис., а на відновлення згорілого арсеналу зброї, якби вона виготовлялася в Україні, потрібно було б близько 5 років.

Раніше прес-офіцер Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Сергій Місюра назвав пожежу в Калинівці диверсією.

Нагадаємо, 26 вересня близько 22:00 в підрозділи ДСНС надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області.