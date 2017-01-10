Прокуратура не знайшла доказів причетності диверсійної групи до пожежі в Калинівці, – Матіос
Про це в ефірі "112 Україна" заявив Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.
"На даний момент, а вже пройшло стільки днів, даних про БПЛА, диверсійну групу або інший сторонній чинник нами не здобуто", – сказав Матіос.
При цьому, за його словами, версія підриву боєприпасів у Калинівці за допомогою детонатора поки не виключається.
Матіос додав, що над розслідуванням кримінального провадження працює 50 слідчих і 50 військових прокурорів, які намагаються встановити причину пожежі.
Вцілому, за його словами, розглядається 4 версії, 2 з яких – диверсія і службова недбалість.
Разом з тим Матіос зазначив, що одна ракета для "Граду" чи "Смерчу" коштувала $10-12 тис., а на відновлення згорілого арсеналу зброї, якби вона виготовлялася в Україні, потрібно було б близько 5 років.
Раніше прес-офіцер Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Сергій Місюра назвав пожежу в Калинівці диверсією.
Нагадаємо, 26 вересня близько 22:00 в підрозділи ДСНС надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області.
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