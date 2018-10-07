Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Прокуратура обшукала Черкаську міськраду через зловживання

Відкрито кримінальне провадження
Правоохоронці провели обшуки в Черкаській міській раді та ряду місцевих підприємств-забудовників за підозрою у зловживанні службовим становищем.
Прокуратура обшукала Черкаську міськраду через зловживання Фото: chk.gp.gov.ua

Обшуки 9 липня провели в профільних департаментах Черкаської міськради та ряду суб’єктів господарської діяльності Черкас, повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області.

За їх результатами, правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію про будівництво об’єктів житлової забудови.

Прокуратура області розслідує зловживання посадовців Черкащини, які в інтересах двох забудовників, при укладенні з ними договорів пайової участі, не перевірили достовірність даних про вартість будівництва.

Повідомляється, що це призвело до заниження пайових внесків на розвиток інфраструктури міста і ненадходження в бюджет значної суми коштів.

Наразі триває досудове розслідування, а вилучені документи передали для подальших експертиз і встановлення обставин вчинення правопорушення. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за  ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 07 2018 13:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.