Прокуратура обшукала Черкаську міськраду через зловживання
Обшуки 9 липня провели в профільних департаментах Черкаської міськради та ряду суб’єктів господарської діяльності Черкас, повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області.
За їх результатами, правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію про будівництво об’єктів житлової забудови.
Прокуратура області розслідує зловживання посадовців Черкащини, які в інтересах двох забудовників, при укладенні з ними договорів пайової участі, не перевірили достовірність даних про вартість будівництва.
Повідомляється, що це призвело до заниження пайових внесків на розвиток інфраструктури міста і ненадходження в бюджет значної суми коштів.
Наразі триває досудове розслідування, а вилучені документи передали для подальших експертиз і встановлення обставин вчинення правопорушення. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто