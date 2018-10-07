Прокуратура обшукала Черкаську міськраду через зловживання

Правоохоронці провели обшуки в Черкаській міській раді та ряду місцевих підприємств-забудовників за підозрою у зловживанні службовим становищем.

Обшуки 9 липня провели в профільних департаментах Черкаської міськради та ряду суб’єктів господарської діяльності Черкас, повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області.

За їх результатами, правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію про будівництво об’єктів житлової забудови.

Прокуратура області розслідує зловживання посадовців Черкащини, які в інтересах двох забудовників, при укладенні з ними договорів пайової участі, не перевірили достовірність даних про вартість будівництва.

Повідомляється, що це призвело до заниження пайових внесків на розвиток інфраструктури міста і ненадходження в бюджет значної суми коштів.

Наразі триває досудове розслідування, а вилучені документи передали для подальших експертиз і встановлення обставин вчинення правопорушення. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.