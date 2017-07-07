Прокуратура обшукує департамент охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА

Обшук проводиться у рамках кримінального провадження у справі про розтрату бюджетних коштів під час придбання препаратів для проведення діалізу

Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України в п'ятницю о 7:00 ранку опечатала кабінети департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОДА) і розпочала обшуки.

Як повідомив заступник голови Дніпропетровської обладміністрації Володимир Юрченко, цей обшук проводиться у рамках кримінального провадження у справі про начебто розтрату бюджетних коштів під час придбання препаратів для проведення діалізу, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в 2017 році ще жодного разу не відбулися торги щодо розчинів і витратних матеріалів для перитонеального діалізу через блокування та скасування процедури торгів Антимонопольним комітетом України.

"Така ситуація склалася в усій Україні, нашому департаменту приписують розтрату в розмірі 3 млн 457 тис. грн. Саме таку суму вивела якась проведена експертиза. Війна між монополістами за ринки збуту своєї продукції зайшла занадто далеко і поставила життя багатьох пацієнтів під загрозу смерті. Наше завдання – щоб процедуру діалізу було проведено пацієнтам вчасно та якісно", – сказав Юрченко.

Він також зауважив, що це кримінальне провадження порушене Головною військовою прокуратурою Генпрокуратури за ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Рішення на проведення обшуків ухвалив Печерський районний суд міста Києва.

У рамках цієї справи в департаменті охорони здоров'я Дніпропетровської обладміністрації вже відбувалося вилучення документів, і всі оригінали було надано слідству. За словами медиків, розчинів для проведення діалізу залишилося на лічені дні. І це ті розчини, які постачальник надав як гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, НАБУ проводило обшуки в головному офісі "ПриватБанку" в місті Дніпро.