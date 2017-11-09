Прокуратура оголосила підозру екс-керівнику міліції Криму, через якого засудили Чийгоза
"Колишній правоохоронець не організував та не скоординував належним чином наявні в його підпорядкуванні сили і засоби, що здійснювали охорону громадського порядку під час проведення мітингу 26.02.2014 біля будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим в місті Сімферополі, що спричинило тяжкі наслідки", - повідомляє "Українский тиждень" з посиланням на прес-службу прокуратури Криму.
"Це вже третя підозра колишнім керівникам правоохоронних органів Криму, які не забезпечили громадський порядок під час проведення мирного мітингу, внаслідок якого загинуло дві особи та майже двадцять осіб отримали фізичні пошкодження різного ступеня тяжкості. Зауважу, що саме злочинні дії вищевказаного правоохоронця серед інших стали причиною гибелі людей, а не дії Ахтема Чийгоза, якого за цим фактом "засудили" представники окупаційної влади", - додав прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.
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