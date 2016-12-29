Керівнику російських казаків Козіцину оголошено про підозру

Керівнику "Всевеликого війська Донського" в Україні інкримінують участь у терористичній організації, ведення агресивної війни, викрадення документів, розбій та ряд інших злочинів

Українська прокуратура офіційно повідомила ватажку "Всевеликого війська Донського" Миколі Козіцину про підозру у скоєнні ряду злочинів на Сході України.

"Виродок з Великого війська донського Козіцин 27 грудня 2016 року власноруч отримав підозру від Військовоі прокуратури Украіни. Рухаємося до Міжнародного кримінального суду над агресором!", - написав військовий прокурор Анатолій Матіос на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, повідомлення передала міжнародна кур'єрська служба - за місцем проживання Миколи Козіцина в Росії.

Керівнику "Всевеликого війська Донського" в Україні інкримінують участь у терористичній організації, ведення агресивної війни, викрадення документів, розбій та ряд інших злочинів.

"Зібраними доказами встановлено, що Козіцин М.І. у квітні 2014 року на території Російської Федерації утворив незаконне збройне формування "Всевелике військо Донське" з числа громадян РФ та інших осіб, на чолі якого незаконно вторгся на територію України та до листопада 2014 року в Луганській області у складі терористичної організації "ЛНР" організовував та безпосередньо брав участь у нападах на учасників антитерористичної операції", - відзначив керівник військової прокуратури.

"За вчинення інкримінованих Козіцину М.І. особливо тяжких злочинів передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна або без такої", - підсумував Анатолій Матіос.

Микола Козіцин поїхав з Донбасу після того, як там сталися вбивства кількох ватажків сепаратистів. До цього "Всевелике військо Донське" контролювало місто Антрацит на Луганщині.

Росія офіційно заперечує участь своїх військових у конфлікті на Сході України, але визнає присутність там "російських добровольців".

Згодом Козіцин заявив, що ЛНР - це бандформування, члени якого ґвалтують і грабують людей.