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Прокуратура оскаржуватиме рішення суду про закриття "квартирної справи" Лещенка

В ГПУ готуються матеріали для реалізації права на апеляційне оскарження
Прокуроратура оскаржуватиме рішення Печерського райсуду про закриття провадження стосовно народного депутата Сергія Лещенка
Прокуратура оскаржуватиме рішення суду про закриття "квартирної справи" Лещенка Сергій Лещенко. Фото: sled.net.ua

В ГПУ вказали, що "судом необґрунтовано відхилено клопотання прокурора, який брав участь у розгляді справи судом, матеріали справи не досліджено, допущено порушення процесу", повідомляє сайт ГПУ.

Прокуратура вважає, що це дає підстави звертатися до апеляційного суду міста Києва з апеляційною скаргою.

На цей час Генеральною прокуратурою України готуються матеріали для реалізації права на апеляційне оскарження незаконного, на думку прокуратури, рішення суду.

Нагадаємо, що 15 лютого Печерський районний суд Києва визнав народного депутата (БПП) Сергія Лещенка не винним в інкримінованому йому адміністративному правопорушенні при купівлі квартири в центрі столиці.

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16 02 2017 13:12
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