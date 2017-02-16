НОВИНИПрокуроратура оскаржуватиме рішення Печерського райсуду про закриття провадження стосовно народного депутата Сергія ЛещенкаПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прокуратура оскаржуватиме рішення суду про закриття "квартирної справи" Лещенка
В ГПУ готуються матеріали для реалізації права на апеляційне оскарження
Сергій Лещенко. Фото: sled.net.ua
В ГПУ вказали, що "судом необґрунтовано відхилено клопотання прокурора, який брав участь у розгляді справи судом, матеріали справи не досліджено, допущено порушення процесу", повідомляє сайт ГПУ.
Прокуратура вважає, що це дає підстави звертатися до апеляційного суду міста Києва з апеляційною скаргою.
На цей час Генеральною прокуратурою України готуються матеріали для реалізації права на апеляційне оскарження незаконного, на думку прокуратури, рішення суду.
Нагадаємо, що 15 лютого Печерський районний суд Києва визнав народного депутата (БПП) Сергія Лещенка не винним в інкримінованому йому адміністративному правопорушенні при купівлі квартири в центрі столиці.
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