Прокуратура отримала доступ до камер Ради у справі Євромайдану

Через три роки суд нарешті надав слідчим доступ до камер зовнішнього відеоспостереження Ради

Печерський райсуд Києва надав Генпрокуратурі доступ до камер відеоспостереження на будівлі Верховної Ради.

Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні про перевищення повноважень працівниками правоохоронних органів в листопада 2013 - лютому 2014 року, що призвело до масових жертв серед активістів Євромайдану, - йдеться в ухвалі суду від 23 лютого, повідомляють "Українські новини".

У кримінальному провадженні досліджуються обставини умисних вбивств активістів і нанесення тілесних ушкоджень і побоїв громадянам в Києві в зазначений період.

Під час проведення досудового розслідування вживаються заходи, спрямовані на встановлення і отримання записів з камер відеоспостереження, розташованих на будівлях та інших спорудах Майдану Незалежності, Михайлівській площі та Європейської площі, вулиць Хрещатик, Інститутській, Грушевського, Архітектора Городецького, Шовковичній, Липській, Садовій.

У зв'язку з цим Генпрокуратура звернулася до суду з клопотанням про доступ до камер відеоспостереження парламенту.

Суд надав слідчим доступ до камер зовнішнього відеоспостереження Ради, до пристроїв, на які здійснюється запис зображення з зазначених камер, до технічного обладнання та програмного забезпечення, за допомогою якого здійснюється управління зазначеними камерами.

Також дозволено доступ до апаратного та програмного забезпечення, за допомогою якого можливо встановити місцезнаходження, найменування, типи і види серверів, а також канали зв'язку, IP-адреси, за якими транспортуються дані до серверів з кожної камери спостереження.

Слідчі отримали доступ до документів, якими визначено осіб, відповідальних за систему відеоспостереження, до журналів обліку вхідної та вихідної документації апарату парламенту за період з 30 листопада 2013 року по даний час.

Нагадаємо, у справі про розстріли на вулиці Інститутській в Києві 20 лютого 2014 року з'явилося нове відео.

Зазначимо, прокурор у справі 20 лютого Олексій Донський зазначає, що говорити про строки завершення справ Майдану наразі неможливо.