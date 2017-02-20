Прокуратура отримала доступ до телефонних дзвінків Новинського

Печерський райсуд Києва дав ГПУ доступ до інформації з мобільних телефонів народного депутата Вадима Новинського (фракція "Опозиційний блок").

Відповідне рішення значиться в Єдиному реєстрі судових рішень, - інформує Інтерфакс-Україна.

Таким чином, задоволено відповідне клопотання слідчого Генеральної прокуратури в рамках розслідування кримінального провадження про позбавлення волі особистого помічника нині покійного предстоятеля УПЦ (МП) Володимира (Сабодана), митрополита Олександра (Драбинка)

"Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генпрокуратури та членам слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні і зберігаються у оператора мобільного ... та надати згоду на вилучення відомостей", - говориться в рішенні суду.

Виходячи з судового рішення, доступ до інформації надано з вхідних і вихідних дзвінків в період з червня 2013 року по липень 2014 року.

У рішенні суду не зазначено прізвище Новинського, але за інформацією ЗМІ, мова йде саме про нього.

Як повідомлялося, Генпрокуратура України підозрює Новинського в пособництві незаконному позбавленні волі митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра (Драбинка).

За версією ГПУ, злочин було організовано злочинною групою у складі екс-президента Віктора Януковича, екс-глави МВС Віталія Захарченка та колишнього начальника київської міліції Валерія Коряка, а також у пособництві в перевищенні влади або службовими повноваженнями співробітником правоохоронного органу.

У грудні 2016 року Верховна Рада задовольнила подання генпрокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Новинського. Таким чином, парламент частково зняв недоторканість з Новинського, підтримавши подання генпрокурора, дозволивши притягнути його до кримінальної відповідальності. Однак правоохоронці не зможуть затримати Новинського, до нього також не зможе бути застосовано запобіжний захід у вигляді арешту, оскільки на це має бути дозвіл Верховної Ради.

Новинського звинувачують у незаконному тиску на Українську православну церкву Московського патріархату з метою усунення з посади покійного митрополита Володимира. Зокрема, йому закидають співучасть у позбавленні волі особистого помічника Володимира - Олександра Драбинка (ч. 2 ст. 146 та ч. 1 ст. 365 Кримінального кодексу).