Прокуратура передала вертолітний майданчик Януковича в управління держпідприємству
Про це повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган у Facebook.
"Про вертолітний майданчик на Парковій. У зв'язку з перешкодою державному підприємству у виконанні дій із забезпечення нормальної роботи цього об'єкта, сьогодні, 27.10.2017 року прокуратура міста Києва з виходом на об'єкт здійснила дії з передачі майна в безпосереднє управління Державного підприємства "Фінансування інфраструктурних проектів", - заявила Сарган.
Вона нагадала, що прокуратура Києва проводить досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 КК України.
"Досудове розслідування встановило, що Київська міська рада без узгодження з Верховною Радою, в порушення вимог ст. 150 Земельного кодексу України і без отримання попередньої згоди Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО про наміри забудови ухвалила рішення "Про передачу земельних ділянок, розташованих на Парковій дорозі в Печерському районі Києва, ТОВ "Амадеус Ко" для будівництва та обслуговування об'єктів інженерної і транспортної інфраструктури на Парковій дорозі у Печерському районі Києва", яким ТОВ "Амадеус Ко" передано вказану ділянку в оренду на 25 років", - пояснила прес-секретар.
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