Прокуратура підозрює директора IT-компанії в несплаті 1 млн грн податків
Встановлено, що директор товариства, яке займається інформаційними технологіями, уклав два договори про розробку програмного забезпечення з Міжнародною організацією з міграції та Програмою розвитку ООН. Згідно з умовами договору, директор повинен розробити реєстр тимчасово переміщених осіб і систему електронного декларування для Нацагентства з протидії корупції, повідомляє сайт прокуратури.
"Однак отримавши за вказаними договорами гроші, підприємець на підставі підроблених документів переказав гроші на банківські рахунки субпідрядної організації (нерезидента України), яка має ознаки фіктивності і не здійснює реальної фінансово-господарської діяльності", - наголошено в повідомленні.
Протягом досудового розслідування встановлено факт умисного ухилення від сплати податків підприємства на загальну суму 934 тис. 977 гривень.
36-річному директору товариства повідомлено про підозру за двома статтями - ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 1 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, що співробітники прокуратури Львівської області слідчі СУ ГУ ДФС у Львівській області виявили підприємство, що ухилялося від податків в особливо великих розмірах.
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