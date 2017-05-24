Прокуратура підозрює директора IT-компанії в несплаті 1 млн грн податків

Підприємець на підставі підроблених документів переказав гроші на банківські рахунки субпідрядної організації, яка має ознаки фіктивності

Прокуратура Київської області повідомила директору IT-компанії про підозру в ухиленні від сплати податків на 1 млн гривень.

Встановлено, що директор товариства, яке займається інформаційними технологіями, уклав два договори про розробку програмного забезпечення з Міжнародною організацією з міграції та Програмою розвитку ООН. Згідно з умовами договору, директор повинен розробити реєстр тимчасово переміщених осіб і систему електронного декларування для Нацагентства з протидії корупції, повідомляє сайт прокуратури.

"Однак отримавши за вказаними договорами гроші, підприємець на підставі підроблених документів переказав гроші на банківські рахунки субпідрядної організації (нерезидента України), яка має ознаки фіктивності і не здійснює реальної фінансово-господарської діяльності", - наголошено в повідомленні.

Протягом досудового розслідування встановлено факт умисного ухилення від сплати податків підприємства на загальну суму 934 тис. 977 гривень.

36-річному директору товариства повідомлено про підозру за двома статтями - ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 1 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що співробітники прокуратури Львівської області слідчі СУ ГУ ДФС у Львівській області виявили підприємство, що ухилялося від податків в особливо великих розмірах.