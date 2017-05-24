Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Прокуратура підозрює директора IT-компанії в несплаті 1 млн грн податків

Підприємець на підставі підроблених документів переказав гроші на банківські рахунки субпідрядної організації, яка має ознаки фіктивності
Прокуратура Київської області повідомила директору IT-компанії про підозру в ухиленні від сплати податків на 1 млн гривень.
Прокуратура підозрює директора IT-компанії в несплаті 1 млн грн податків Фото: watcher.com.ua

Встановлено, що директор товариства, яке займається інформаційними технологіями, уклав два договори про розробку програмного забезпечення з Міжнародною організацією з міграції та Програмою розвитку ООН. Згідно з умовами договору, директор повинен розробити реєстр тимчасово переміщених осіб і систему електронного декларування для Нацагентства з протидії корупції, повідомляє сайт прокуратури.

"Однак отримавши за вказаними договорами гроші, підприємець на підставі підроблених документів переказав гроші на банківські рахунки субпідрядної організації (нерезидента України), яка має ознаки фіктивності і не здійснює реальної фінансово-господарської діяльності", - наголошено в повідомленні.

Протягом досудового розслідування встановлено факт умисного ухилення від сплати податків підприємства на загальну суму 934 тис. 977 гривень.

36-річному директору товариства повідомлено про підозру за двома статтями - ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 1 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що співробітники прокуратури Львівської області слідчі СУ ГУ ДФС у Львівській області виявили підприємство, що ухилялося від податків в особливо великих розмірах.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 05 2017 11:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Куди подіти декілька мільйонів доларів: Чи транслюватиме Україна ЧС-2018 у Росії?

Куди подіти декілька мільйонів доларів: Чи транслюватиме Україна ЧС-2018 у Росії?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.