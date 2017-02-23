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Прокуратура підозрює екс-чиновників КМДА з команди Черновецького у відчуженні землі заказника

Повідомлено про підозру і людині, яка брала участь у створенні фіктивного кооперативу, яке отримало права на користування землею
Трьом чиновникам часів Київської міськадміністрації Леоніда Черновецького повідомлено про підозру у зв'язку з відчуженням території заказника "Острів Жуків".
Прокуратура підозрює екс-чиновників КМДА з команди Черновецького у відчуженні землі заказника Фото: nemyriv-rda.gov.ua

У 2007-2009 роках троє чиновників здійснили ряд дій, які призвели до відчуження 45 га території заказника місцевого значення "Острів Жуків". Ціна цієї землі за результатами нормативної оцінки становить понад 80 млн гривень, повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

У прокуратурі зазначають, що відповідні дії зафіксовані в документах, які були вилучені в ході проведених 25 обшуків.

"За фактом зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки, прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру колишнього заступника голови КМДА - начальника Головного управління земельними ресурсами КМДА, екс-начальнику юридичного управління і екс-начальника відділу землеустрою Головного управління земельних ресурсів КМДА", - повідомляють у прес-службі відомства.

У прокуратурі також додають, що повідомлено про підозру і людині, яка брала участь у створенні фіктивного кооперативу, яке отримало права на користування землею.

Нагадаємо, що прокуратура Києва повідомила про підозру колишньому президенту холдингової компанії "Київміськбуд" В'ячеславу Топчію в розтраті 77 млн гривень.

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23 02 2017 10:16
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