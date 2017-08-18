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Прокуратура побоюється, що Розенблат втече до Німеччини

Там він може переховуватись від слідства
Народний депутат Борислав Розенблат має посвідку на необмежений час проживання у ФРН, але не має громадянства Німеччини.
Прокуратура побоюється, що Розенблат втече до Німеччини Борислав Розенблат. Фото: LB.ua

"Інформація посольства Федеративної Республіки Німеччини свідчить про те, що пан Розенблат не є громадянином Німеччини... і  станом на дату підготовки цієї інформації мав посвідку на необмежений час проживання в даній країні", - заявив прокурор Максим Кравченко, посилаючись на інформацію посольства ФРН, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, депутат зареєстрований у місті Дортмунд (Німеччина).

На думку прокурорів, ця інформація підтверджує наявність ризиків виїзду Розенблата за кордон і переховування від слідства.

Зазначимо, сам Борислав Розенблат запевняв, що не має наміру залишати територію України в разі схвалення парламентом його затримання і арешту і здав свої паспорти.

18 липня Солом’янський райсуд Києва присудив депутату Бориславу Розенблату заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Розенблат давав хабарі суддям Житомирщини, щоб вони ухвалювали вигідні для нього рішення.

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