Прокуратура почала розслідування через знущання харківських поліцейських над чоловіком
Як повідомили у прокуратурі Харківської області в понеділок, 9 липня, слідчі прокуратури розслідують факт перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством та образою (ч. 2 ст. 365 КК України).
"Наразі встановлено, що 7 липня поточного року у приміщенні відділення поліції на станції "Харків-Пасажирський" троє поліцейських Холодногірського відділу поліції ГУНП в області (старші сержанти 1989 та 1992 р. н. та капрал сектору патрульної поліції 1997 р. н.) застосовували неправомірні заходи фізичного впливу до невідомого громадянина. Відповідний відеозапис було розміщено у соціальній мережі Фейсбук. Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини справи, а також особа потерпілого та особа, що зробила цей відеозапис", – зазначили у прокуратурі.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
У поліції заявили, що дії харківських поліцейських розслідує інспекція з особового складу, а власне поліцейські, присутні на відео, відсторонені від несення служби.
"Сьогодні наказом начальника ГУНП в Харківській області призначено службове розслідування за порушення даними працівниками принципів діяльності поліції. ... Встановлені особи поліцейських – це старші сержанти 1989 і 1992 року народження та капрал сектору патрульної поліції 1997 року народження. На даний момент вони відсторонені від несення служби, в них вилучені поліцейські посвідчення, жетони та табельна вогнепальна зброя. До дисциплінарної відповідальності буде притягнутий і їх безпосередній керівник", – повідомили правоохоронці.
Нагадаємо, київські поліцейські затримали чоловіка, який з ножем кидався на патрульних та перехожих.
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